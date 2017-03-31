Вашингтон, 31 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум.



Cybersky Евгений Евтушенко

В США госпитализирован советский и российский поэт Евгений Евтушенко. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила журналистам его супруга Мария Новикова.

Она сообщила, что поэт Евтушенко находится в тяжелом состоянии и был экстренно госпитализирован.

Напомним, в декабре 2014 года Евтушенко был госпитализирован в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением состояния здоровья.

Сейчас Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима в Иркутской области. Отец — поэт-любитель Александр Гангнус, мать — геолог.

В 1963 году Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко является автором более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.