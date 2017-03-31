Брюссель, 31 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. НАТО. 1980

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что его страна после вступления в военный блок НАТО намерена сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает телеканал RT.

Министр Дарманович заявил, что Черногория не хочет иметь никаких проблем с Москвой, а желает сохранить дружественные отношения. «Надеюсь, что Россия реалистично и спокойно посмотрит на тот факт, что одна маленькая страна стала членом НАТО. Мы никогда не рассматривали наше вхождение в этот блок как начало вражды с кем-либо», — сказал глава МИД Черногории.

Он также подчеркнул, что вступление Черногории в НАТО отвечает национальным интересам этой страны, но Черногория хочет сохранять хорошие отношения со всеми.

Также Дарманович отметил, что власти Черногории не станут рассматривать вопрос о введении виз для российских граждан.

«Мы недавно продлили срок безвизового пребывания туристов из России на черногорской территории с одного месяца до трех. К нам приезжает очень много туристов из России, и это очень хорошо для нашей туриндустрии в частности и экономики вообще. Надеюсь, что и русским туристам нравится у нас бывать», — сказал глава МИД Черногории.

Дарманович также приветствовал тот факт, что Конгресс США ратифицировал соглашение о вступлении Черногории в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, после чего стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях альянса. Полноправное членство Черногория сможет получить после ратификации протокола всеми 28 государствами НАТО.

В самой Черногории перспектива вступления в НАТО привела к серьёзному расколу в обществе, вызвав массовые акции протеста. При этом в парламенте страны нет единства мнений о том, как именно следует утверждать окончательный документ о присоединении к военному блоку. Правящая коалиция рассчитывает одобрить протокол простым голосованием, тогда как другие политические силы настаивают на проведении в стране референдума по данному вопросу.