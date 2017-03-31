Москва, 31 марта, 2017, 20:54 — ИА Регнум.

Стали известны результаты матчей женской гандбольной Суперлиги, сыгранных 31 марта.

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По итогам соревнований «Университет» из Ижевска сыграл все матчи и остаётся на предпоследнем месте. Остальным командам предстоит сыграть по одному матчу, но все места, кроме 5 и 6, уже распределены.

Итоги матчей следующие:

«Луч» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) 24:29 (12:15 12:14)

(12:15 12:14) «Звезда» (Звенигород) — «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) 45:29 (22:13 23:16)

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.