Москва, 31 марта, 2017, 20:31 — ИА Регнум.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала падение ВВП страны в 2016 году на уровне 0,2%. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кривая экономики

Согласно данным Росстата, объем ВВП в 2016 году составил в текущих ценах 86 043,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года составил 103,6%. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Наибольший спад в 2016 году наблюдался в сегменте строительства (-4,2%), а также гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,5%).

Рост в 2016 году наблюдался в сфере обрабатывающих производств (+1,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+2,6%), сельском хозяйстве (+3,6%).

При этом данные Росстата показывают, что в четвертом квартале 2016 года ВВП России демонстрировал рост — 0,3% в годовом выражении. В первом квартале был спад на 0,2%, во втором — на 0,4%, в третьем — на 0,5% (все в годовом выражении).

Либеральные экономисты во власти уже дают прогнозы по рост ВВП России в 2017 году. Так министр экономического развития Максим Орешкин считает, что рост ВВП в 2017 году составит 2%. Банк России более сдержан — 1−1,5%. Экономисты их коммерческих банков считают, что российская экономика до сих пор находится в стагнации и реального роста не будет.