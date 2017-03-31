Вашингтон, 31 марта, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В США арестовали мужчину, планировавшего присоединиться к террористической группировке, 31 марта сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

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18 летний житель штата Южная Каролина был арестован вечером 30 марта за попытку присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении министерства юстиции США указано, что операция по задержанию проходила в городе Ладсон.

Дело 18-летнего Закарии Абдина будет рассмотрено федеральным судом в городе Чарльстон.

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Напомним, в начале марта в пригороде Нью-Йорка задержали 26-летнего Элвиса Редзепагика, который обвиняется в попытке присоединиться к террористической организации в Сирии. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.