Бишкек, 31 марта, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии предъявил депутату парламента от «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК) Музаффару Исакову обвинение в совершении коррупционного преступления. В качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе ГКНБ.

Киргизия

Отмечается, что ранее, в начале февраля 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении депутата уголовное дело по статье «Коррупция».

»Установлено, что в бытность главой Таш-Булакского сельсовета Исаков в период с 2010 по 2015 годы по предварительному сговору с должностными лицами районных управлений Госрегистра и архитектуры вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство. В ходе следствия от ряда граждан получены показания о реализации Исаковым указанных земельных участков», — пояснили в специальном ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что сегодня, 31 марта 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» в отношении бывшего вице-премьера Тайырбека Сарпашева. Экс-чиновника подозревают в лоббировании интересов компании, проигравшей гостендер и поставившей Государственной регистрационной службе 40 тысяч бракованных бланков для свидетельств о рождении.

Напомним также, что 30 марта 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии запросила в Госкомитете нацбезопасности материалы по делу о нарушении законности в Управлении Киргизской железной дороги, в частности, при реализации железнодорожных вагонов, в отношении лидера парламентской фракции СДПК, депутата Исы Омуркулова.