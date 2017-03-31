Тула, 31 марта, 2017, 20:14 — ИА Регнум.

Трое жителей Тулы похитили женщину, которую три недели продержали в подвале, — спасли ее сотрудники полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области, в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, 6 марта обвиняемые встретились около одного из магазинов в Туле со своей знакомой. Один из мужчин предложил ей подработать у него дома, та согласилась. Обвиняемые привезли женщину на своем автомобиле в поселок Мясново и заперли ее в подвале частного дома.

Целью обвиняемых, как считает следствие, была квартира потерпевшей. Полиция освободила похищенную женщину только 27 марта — когда обвиняемые пытались вместе с ней оформить необходимые документы для продажи ее квартиры.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления. По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемых.