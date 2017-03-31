Москва, 31 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум.



alainalele Гандбол

Стал известен результат матча, сыгранного в мужской гандбольной Суперлиге 31 марта.

По результатам соревнований краснодарская команда СКИФ идёт на третьем месте, уступая петербургским спортсменка из команды «Университет-Нева». На первом месте на предварительном этапе уже точно будут «Чеховские Медведи».

Результата матча: «УОР №2» (Москва) — СКИФ (Краснодар) 29:33 (12:16 17:17)

Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.