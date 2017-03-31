Ашхабад, 31 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Возобновлен переговорный процесс по делимитации и демаркации узбекско-туркменской госграницы, сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.

Пограничник в Туркестане. 1920-е

Ведомство отмечает, что 27−30 марта в городе Туркменабаде состоялась встреча рабочих групп совместной межправительственной комиссии двух стран по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской государственной границы.

«Встреча прошла в дружеской обстановке и атмосфере конструктивного диалога. По результатам встречи согласован план переговоров на 2017 год», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев свой первый государственный визит совершил 6−7 марта в Туркмению.

В ходе визита главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, были подписаны соглашения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.

Объем товарооборота между Узбекистаном и Туркменией по итогам 2015 года составил 320 млн долларов. Данные за 2016 год пока не обнародованы.