Москва, 31 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин

Социологический фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос о том, как граждане страны оценивают работу первых лиц государства — президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрий Медведева. Результаты опроса опубликованы сегодня, 31 марта, на сайте ФОМ.

Результаты социологического опроса показывают, что деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% граждан.

А вот деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства одобряют далеко не все. Согласно результатам опроса, 43% опрошенных оценили работу Медведева как хорошую, а 39% — как плохую.

Владимиру Путину доверяют 78% участником опроса, Медведеву — 41%.

Респондентам также задали вопрос уже в рамках президентской кампании: «Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?».

Результаты распределились следующим образом: за Владимира Путина отдали бы свои голоса 64% опрошенных, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 10%, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 4%, за олигарха Михаила Прохорова — 2%. 9% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы.