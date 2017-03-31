Ташкент, 31 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом образовал Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям с территориальными подразделениями в регионах страны.

Pictures of Money Инвестиции

Комитет образован «в целях наиболее полной реализации инвестиционного потенциала Узбекистана, дальнейшего совершенствования инвестиционного климата, качественной разработки ежегодных инвестиционных программ, формирования максимально благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций».

"Установить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям является уполномоченным государственным органом, ответственным за координацию формирования и реализацию единой государственной инвестиционной политики и привлечения иностранных инвестиций», — говорится в указе.

Решения Госкомитета, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти и управления на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

Должности советника по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и постоянного представителя Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах входят в номенклатуру Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

«Советники по торгово-экономическим вопросам и постоянные представители Республики Узбекистан в международных и зарубежных финансовых институтах назначаются и освобождаются от должности приказом председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям по согласованию с Кабинетом министров Республики Узбекистан», — говорится в документе.

Согласно указу, Госкомитету переданы функции Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан по аккредитации представительств зарубежных компаний и организаций.

Кроме того, с 1 июня 2017 года на Государственный комитет возлагаются функции по координации, экспертизе, согласованию и контролю за соблюдением результатов тендерных (конкурсных) торгов на поставку в рамках реализации инвестиционных проектов технологического оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также выполнение работ в размерах, превышающих в эквиваленте 100 тысяч долларов по одному контракту.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова и Государственного советника президента страны Вячеслава Голышева.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.