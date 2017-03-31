Киев, 31 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

30 марта в Донбассе основные боевые действия развернулись на Донецком направлении. Вооруженные силы Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР продолжают вести огонь с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, минометов, танков, БМП и стрелкового вооружения. Об этом 31 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшую неделю ВСУ 471 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ДНР 5 417 снарядов и мин. При этом под обстрел попали позиции НМ ДНР в населенных пунктах: Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Александровка, Докучаевск, Ясное, Саханка, Донецк (район аэропорта, Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы).

«В результате огня по Донецку с позиций артиллерии 72 бригады ВСУ, командиром которой является Соколов, погибли три мирных жителя и еще один получил осколочные ранения. Потери среди военнослужащих НМ ДНР за неделю составили двое погибших и трое раненых. Кроме того, 28 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ получила повреждения электроподстанция в населенном пункте Минеральное Ясиноватского района, из-за чего была обесточена половина поселка. А 29 марта в ходе минометного обстрела со стороны ВСУ была повреждена электроподстанция, питающая Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего станция была обесточена», — напомнил Басурин.

Он сообщил, что прошедшая неделя характеризовалась эскалацией напряженности на линии соприкосновения войск из-за прибытия в зону АТО подразделения ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Ведьмы», состоящего из женщин-снайперов.

«Военные преимущественно ведут огонь по жилым районам населенных пунктов, находящимся вблизи линии соприкосновения войск. Целью их прицельных обстрелов является нагнетание страха среди жителей Донбасса», — считает Басурин.

Он напомнил, что возгорание склада в Балаклее Харьковской области привело к проверкам Генеральным штабом ВС Украины всех мест хранения боеприпасов силовых структур. «Особое внимание было уделено складам РАВ в зоне «АТО». В них комиссия выявила массу грубых недостатков по порядку хранения боеприпасов, а также факты недостачи. Для сокрытия данной информации отдельные украинские командиры пошли на жестокое преступление, совершив террористический акт против членов комиссии. А именно — подорвали военный вертолет Ми-2, перевозивший членов инспекции складов вооружения во главе с начальником отдела ракетно-артиллерийского управления ВСУ», — рассказал Басурин.

По его словам, украинское военное командование продолжает скрывать потери среди личного состава. «По официальной информации МО Украины, за март 2017 года погибли 28 и ранены 175 военнослужащих. Однако по данным украинских волонтерских организаций и получаемой информации из госпиталей, количество погибших составляет около 70, а раненых — более 350. Ложь украинского командования существенно деморализует солдат ВСУ, что провоцирует массовое дезертирство из воинских частей, а также уклонение от военной службы. В связи с отсутствием добровольцев идти в украинскую армию и катастрофическим некомплектом личного состава ВСУ плановые ротации подразделений, дислоцирующихся в зоне «АТО», отложены на неопределенный срок. В этой связи среди военнослужащих бригад, ожидающих скорейшего возвращения домой, начались волнения, перерастающие в неповиновение приказам командиров. Все факты протестов в ВСУ жестко подавляются подразделением СБУ «Альфа», прибывшим в зону «АТО». Также не поднимают боевой дух украинских солдат и распространяемые слухи о скором наступлении ВС ДНР. Жители прифронтовых населенных пунктов сообщают, что военнослужащие ВСУ массово закупают гражданскую одежду, чтобы в случае эскалации обстановки не выдать своей принадлежности к ВСУ и «затеряться» среди мирных граждан», — подытожил Басурин.

Кроме того, 31 марта спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что на прошлой неделе ВСУ 86 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР почти 2,4 тыс. снарядов, мин и гранат. «За минувшую неделю украинские силовики 86 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе, применялись запрещенные Минскими договоренностями 152 и 122-мм гаубицы и 120-мм минометы. Всего по территории республики было выпущено почти 2400 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что обстрелам подвергались позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Санжаровка, Веселогоровка. Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Молодёжное, Алмазное, Ирмино, Стаханов. Сокольники, Фрунзе, Желобок, Донецкий, Смелое, Раёвка, Крутая Гора, Веселая Гора, а также район памятника князю Игорю. Марочко напомнил, что в результате обстрелов получили повреждения три объекта инфраструктуры, 15 жилых домов, ранен один мирный житель, один военнослужащий Народной милиции погиб.

«Данные факты говорят лишь об одном — руководство Украины не планирует выполнять Минские договоренности и делает все для их срыва и продолжения братоубийственной войны в Донбассе», — считает Марочко.

Представитель НМ ЛНР отметил, что украинские войска разместили в Донбассе танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), тактический реактивный комплекс «Точка-У». «Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения с целью ротации и усиления группировки своих сил. Так, выявлено нахождение: в районе населенных пунктов Счастье и Новоайдар — 15 замаскированных танков ВСУ; в населенном пункте Крымское — двух батарей 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 24-й бригады ВСУ; в населенном пункте Петренково — одного тактического ракетного комплекса «Точка-У»; в населенном пункте Новотошковское — двух автомобилей «КамАЗ» с боеприпасами. Также в районе урочища Шаров Кут отмечено передвижение двух колонн бронетехники противника. В составе первой колонны зафиксировано три грузовых автомобиля с боеприпасами. Вторая колонна имела в своем составе два грузовых автомобиля с боеприпасами и проследовала в направлении населенного пункта Счастье», — добавил Марочко.

По его словам, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе выявили отсутствие в местах хранения 106 единиц техники ВСУ. «Сотрудники миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и техники ВСУ в местах отвода, среди которой 64 танка, 25 буксируемых гаубиц и 17 минометов. Отсутствие данной техники и вооружения фиксируется уже на протяжении длительного времени, а реакции со стороны украинских властей на данный факт нет. Из этого вооружения подразделения ВСУ регулярно обстреливают наши позиции», — подчеркнул Марочко.

Он рассказал, что за неделю небоевые потери киевских силовиков, связанные со злоупотреблением алкоголем, составили восемь военнослужащих. «Всего за прошедшую неделю стало известно о восьми погибших военнослужащих ВСУ в результате происшествий, причиной которых стал алкоголь», — уточнил Марочко.

Представитель НМ ЛНР также считает, что проводимые Народной милицией ЛНР учения на полигоне в районе пгт. Успенка Лутугинского района не нарушают Минские соглашения. Так он прокомментировал отчет представителей СММ ОБСЕ, в котором утверждалось, что Народная милиция в ходе проведения учений на полигоне под Успенкой нарушает режим прекращения огня.

«Первое, что они (представители ОБСЕ — прим. ИА REGNUM ) зафиксировали, это «нарушение Минских договоренностей». Это не является достоверной информацией, поскольку полигон находится за пределами 20-километровой зоны от линии соприкосновения и не нарушает минских договоренностей. Второе, что приписала миссия ОБСЕ, это «техника неустановленного типа». Под такой техникой можно понимать различную технику, то есть они не прописывают технику, которая находится там, на этом полигоне. Но это неправильно, поскольку они могли бы спокойно подойти и зафиксировать всю технику, мы им предоставили всю информацию», — пояснил Марочко.

В свою очередь, 31 марта спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения и травмы, среди которых — одна женщина».

Полковник отметил, что на Донецком направлении сложной остается обстановка на Светлодарской дуге с эпицентром в Луганском. Там вчера активно продолжались обстрелы со стороны ДНР. Самые мощные из них произошли после полуночи и рано утром (выпущено 40 артснарядов и более 80 мин).

По его словам, в Авдеевской промзоне (Донецкое направление) продолжаются боевые действия средней интенсивности с применением ВС ДНР минометов и танков. В районе Опытного войска ДНР широко применяли БМП и стрелковое оружие, минометы. «Также единичный случай нарушения тишины с применением пулеметов зафиксировали в Невельском. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 обстрелов», — сказал Лысенко.

Спикер Министерства обороны Украины (МОУ) рассказал, что вчера на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе. В частности, позиции ВСУ в Троицком подверглись минометному обстрелу (выпущено около 100 мин). При этом под обстрелы попали украинские войска в Новотошковском и Крымском (из гранатометов различных систем) и возле Станицы Луганской.

Лысенко проинформировал, что на Мариупольском направлении не прекращаются обстрелы украинских войск в Марьинском районе, а также на линии фронта Павлополь — Широкино. Здесь ВС ДНР эпизодически применяли минометы, бронетехнику и стрелковое оружие. «Также в Новотроицком, что вблизи Докучаевска, произошло два снайперских обстрела со стороны противника — в полдень и после захода солнца», — отметил полковник Лысенко. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 26 обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили, что войска ЛНР и ДНР готовы придерживаться режима тишины с 1 апреля.

«Есть договоренность о режиме прекращения огня на пасхальные праздники, который должен начать действовать 1 апреля. Мы полностью готовы и со своей стороны делаем все необходимое для реализации режима прекращения огня и распространения его на как можно более длительный срок», — сказал Пушилин.

«Мы готовы еще с февраля 2015 года. Мы неоднократно это доказывали. Обязательно мы выполним и эти условия. Просто я уже не хочу загадывать, насколько долго это все продлится», — сказал Плотницкий.

Напомним, 29 марта в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. При этом стороны договорились развести силы в Станице Луганской. 30 марта президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу Вооруженных сил Украины и Минобороны прекратить огонь в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля. «Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — отметил Порошенко.