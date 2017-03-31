Найроби, 31 марта, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Кении арестовали трех граждан Италии, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 31 марта сообщает Associated Press.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

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В ходе спецоперации отдела по борьбе с наркотиками были задержаны 11 подозреваемых.

Глава полицейского подразделения по борьбе с наркотиками Хамис Масса заявил, что в ходе рейда сотрудники полиции изъяли три килограмма героина, два пистолета и два автомобиля.

Наркобарон Стивен Босир оказался среди восьми арестованных граждан Кении, добавил Масса.

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Напомним, президент Кении Ухуру Кениата приказал подразделению по борьбе с наркотиками провести рейды в прибрежной зоне страны, включая город Момбаса, популярный среди туристов.

В январе текущего года власти Кении экстрадировали в США четырех предполагаемых наркоторговцев.