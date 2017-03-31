Киев, 31 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум.



Jsvok.ru Юлия Самойлова

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев ни в коем случае не пойдет на уступки в вопросе предоставления российской участнице Евровидения Юлии Самойловой возможности приехать на территорию Украины. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Закон есть закон. Он один для всех. Мы придерживаемся принципа верховенства права и неукоснительного исполнения закона. Мы не говорим о каких-то формальных или неформальных исключениях, мы говорим о выполнении закона. Чтобы закон был законом, его необходимо выполнять», — сказано в заявлении Климкина.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезжать на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она в 2015 году посещала Крым.

Европейский вещательный союз (EBU) предложил России организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой и для этого даже изменить правила песенного конкурса «Евровидение». Но российская сторона отказалась, так как не видит смысла в изменении правил конкурса. Тогда руководство EBU заявило, что из-за ситуации с Самойловой конкурс «Евровидение» могут бойкотировать несколько вещательных компаний Европы.

Руководство EBU также указало премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, что запрет Самойловой въезжать на Украину сильно пошатнул международную репутацию Украины.