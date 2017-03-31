Донецк, 31 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 29 марта в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) не было достигнуто прогресса в политических вопросах. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 31 марта заявил спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

По его словам, украинская сторона настаивает на поэтапном и последовательном выполнении минских соглашений. «Что касается политических вопросов — мы стоим на месте. Представитель Украины в Контактной группе заявляет, что нужна помощь «нормандского формата» на самом высоком уровне. Мы же абсолютно не разделяем его устремлений, поскольку участники «нормандского формата» уже дважды подтверждали необходимость реализации «формулы Штайнмайера», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ удалось активизировать процесс обмена заложниками. «Процесс обсуждения обмена идет достаточно активно и конструктивно, но дата по-прежнему не определена», — уточнил Пушилин.

Полпред ДНР обвинил Киев в затягивании возврата украинских документов удерживаемым лицам. «Дело в том, что Украина пытается всячески оттянуть этот момент и усложнить все. Наш представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам постоянно поднимает этот вопрос, но украинская сторона пока не готова идти нам навстречу», — констатировал Пушилин.

Он также проинформировал, что на последних переговорах в Минске сторонам удалось согласовать новую дату разведения сил в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ). «Согласована очередная дата разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Но мы знаем массу случаев, когда украинская сторона срывала этот процесс, поэтому остается только надеяться, что в этот раз получится», — пояснил Пушилин.

Говоря о перспективах реализации достигнутых договоренностей об отводе вооружений, Пушилин выразил сомнение в готовности Киева к выполнению собственных обязательств в полной мере. «Украинская сторона настаивает, что они уже все отвели. Это абсурдные и кощунственные заявления, поскольку в наши города по-прежнему прилетают снаряды, есть погибшие и раненые. Я надеюсь, какие-то движения в этом направлении будут, но говорить о том, что Украина готова полностью выполнить свои обязательства, пока нельзя», — подчеркнул Пушилин.

Он также проинформировал, что на период пасхальных праздников в Донбассе будет ускорена процедура пропуска на контрольных пунктах ДНР и ВСУ. «Обсуждался вопрос работы контрольно-пропускных пунктов, которые в Пасхальные праздники должны функционировать в усиленном режиме, поскольку большое количество людей будет пересекать линию разграничения. В этот период есть несколько важных для нас дней, когда мы посещаем кладбища, поэтому мы договорились, что КПП будут работать в более интенсивном режиме», — подытожил Пушилин.

Напомним, предложенная в конце 2015 года главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 1 апреля. Ранее, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений.

Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».