Киев, 31 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум.



Dnrsovet.su Герб и флаги ДНР

Дискуссия по вопросу возврата частных предприятий Донетчины их собственникам совершенно неуместна и неактуальна. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 31 марта заявил спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

«Тот факт, что подгруппа (экономическая подгруппа ТКГ — прим. ИА REGNUM ) работает — уже достижение. Тем не менее претензии украинской стороны по поводу временных администраций мы считаем совершенно необоснованными. Внешнее управление — это вынужденная мера», — считает Пушилин.

По его словам, ДНР готова начать переговоры о возврате предприятий их собственникам только после выполнения Украиной «Минска-2». «Нужно сказать, что теоретически мы могли бы приступить к каким-то абстрактным обсуждениям возврата предприятий только тогда, когда «Минск-2» будет полностью выполнен. До этого момента мы считаем эту дискуссию неуместной и неактуальной», — сказал Пушилин.

Он также проинформировал, что временные администрации обеспечивают исключительно социальную составляющую работы этих предприятий. Пушилин считает, что внешнее управление не идет вразрез с международным правом в вопросах частной собственности.

Напомним, 22 марта глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Минские соглашения выгодны ДНР, поскольку загнали Киев в «политический капкан». «Украина как раз и ждет того, чтобы мы нарушили Минск. У Украины появится повод, чтобы обвинить нас в нарушении Минских соглашений. Этого нельзя допустить. Единственный выход — политический, это единственный способ малой кровью завершить эту войну. Если вы внимательно читали Минские соглашения, то поймете, что Украина там загнана в политический капкан. Это серьезная вещь, это большая победа дипломатии, просто огромная. Нельзя эту победу просто так отдать врагу. Любое нарушение Минска с нашей стороны будет признано всем миром», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что организаторы энергетической и экономической блокады отдельных регионов Донбасса «подыграли Российской Федерации» в процессе воровства украинских предприятий.

«Те, кто организовал (блокаду отдельных регионов Донбасса), они полностью подыграли Российской Федерации. Они сделали так, что Россия, обвиняя Украину, украла украинские предприятия. Мне безразлично, кому они принадлежат, потому что эти предприятия зарегистрированы на Украине, платят налоги на Украину, имеют счета в украинских банках, валюта за продукцию, которую они экспортируют, заходит на Украину. Они дали повод россиянам украсть эти предприятия и забрать 100% продукции этих предприятий», — сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что одним из обвинений инициаторов энергетической блокады было то, что средства от реализации угля с временно неподконтрольной территории шли на поддержку ДНР и российской армии.

Как сообщалось ранее, в конце февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали, чтобы все частные предприятия перерегистрировались в правовом поле республик и начали официально платить налоги в их бюджеты. После невыполнения требований, 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР начали ввод республиканских администраций (внешнее управление) на частных предприятиях Донбасса. В опубликованном списке Совмина ДНР 43 национализированных предприятия. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского олигарха Рината Ахметова и российского бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, бизнеса из Швейцарии и Франции.