Донецк, 31 марта, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Войска ДНР готовы обеспечить соблюдение перемирия с 1 апреля. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 31 марта заявил спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

Верховный Совет ДНР Флаг ДНР

«Есть договоренность о режиме прекращения огня на пасхальные праздники, который должен начать действовать 1 апреля», — сказал Пушилин.

По его словам, перемирие в Донбассе будет временным. «Мы полностью готовы и со своей стороны делаем все необходимое для реализации режима прекращения огня и распространения его на как можно более длительный срок. И учитывая достигнутое понимание между сторонами и заявления Президента Украины о прекращении огня, я думаю, что на какой-то срок перемирие будет реализовано», — добавил Пушилин.

Кроме того, глава ЛНР Игорь Плотницкий заверил, что войска ЛНР также готовы придерживаться режима тишины с 1 апреля. При этом он затруднился дать прогноз относительно того, как долго продлится режим тишины. «Мы готовы еще с февраля 2015 года. Мы неоднократно это доказывали. Обязательно мы выполним и эти условия. Просто я уже не хочу загадывать, насколько долго это все продлится. Сейчас договариваться с Киевом — это неблагодарное дело и, я думаю, даже заставь любого экстрасенса сказать, насколько это будет, все откажутся. Потому что (украинская сторона) непредсказуемые абсолютно», — считает Плотницкий.

Он обвинил Украину в неспособности договариваться. «Они потеряли договороспособность, они подтвердили, что они не умеют договариваться, они не могут договариваться, они не держат своих слов. Но мы в очередное раз свое слово сдержим, и огонь будет прекращен», — подытожил Плотницкий.

Напомним, 29 марта в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня. Так, уполномоченный представитель ЛНР на переговорах ТКГ Владислав Дейнего сообщил, что участники Контактной группы по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе в преддверии пасхальных праздников с 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта во время пребывания на Мальте президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу Вооруженных сил Украины и Минобороны прекратить огонь в зоне АТО в Донбассе с 1 апреля. «Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — отметил Порошенко.

После этого готовность соблюдать режим прекращения огня подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник. «Еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины, и другие силовые ведомства, задействованные в «АТО», готовы к выполнению всех решений минской группы, которые будут приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется», — заверил Мотузяник.