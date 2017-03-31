Чебоксары, 31 марта, 2017, 18:58 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Мать. 1932

В Чувашии возбуждены уголовные дела по факту мошенничества со средствами материнского капитала. Фигурантами дела стали три человека: жительницы Цивильска и Яльчикского района, а также их 40-летний знакомый, который в настоящее отбывает наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, в июне 2012 и августе 2013 года женщины приобретали дома, находившиеся в неудовлетворительном состоянии, в деревне Малое Байдеряково Яльчикского района и в селе Кошлауши Вурнарского района. Их стоимость составила соответственно около 170 тыс. и порядка 140 тыс. рублей.

«При этом в договорах купли-продажи были указаны 387 тыс. и 394 тыс. рублей соответственно, которые как раз составляли сумму тех средств, которые полагались указанным сельчанкам в качестве материнского капитала», — сказал Олег Дмитриев.

В последующем, как полагает следствие, женщины обратились в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении маткапиталом под видом погашения долга по займам, выданным кредитно-потребительским кооперативом на приобретение данного жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. Нанесённый бюджету ущерб оценён в 780 тыс. рублей.

«Оставшимися денежными средствами — разницей между реальной стоимостью приобретенного жилья и средствами материнского капитала — злоумышленники распоряжались по своему усмотрению», — отметил Олег Дмитриев.

Злоумышленника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Напомним, ранее по аналогичным фактам следственными органами СУСКР возбуждено три уголовных дела. В качестве подозреваемых по ним проходят шесть человек: пять женщин и их вышеупомянутый сообщник, который в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием. Сумма ущерба, нанесённого бюджету РФ, оценена в 1,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии средства материнского капитала семьи направляют, как правило, на улучшение жилищных условий. На втором месте по расходам — обучение старших детей в вузах и содержание малышей в садиках. Напомним, что с 2016 года расширены возможности использования маткапитала — средства можно направлять на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.