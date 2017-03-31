Сидней, Австралия, 31 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум.

Полиция Австралии изъяла более 100 растений конопли в штате Новый Южный Уэльс, сообщает 31 марта Australian Associated Press.

Carlos Gracia Конопля посевная

Сотрудники полиции обнаружили сложную гидропонную установку в доме на юго-западе Сиднея. В общей сложности было изъято 114 растений конопли.

Приблизительная стоимость находки оценивается в $350 тыс. 57-летнему мужчине предъявлено обвинение в культивировании запрещенных к возделыванию растений. Судебное разбирательство будет проходить в районном суде Ньютауна.

Напомним, ранее в Сиднее задержали 29-летнего гражданина Непала, у которого обнаружили 54 тыс. таблеток экстази.

На этой неделе в штате Виктория конфисковали 300 кг кристаллического метамфетамина. Задержаны трое граждан Вьетнама.

6 февраля на яхте у берегов штата Новый Южный Уэльс полиция изъяла рекордную контрабанду наркотиков. На судне находилось 1 тыс. 400 кг кокаина.