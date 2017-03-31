Москва, 31 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум.



Пресс-служба ОНФ Гульнара Тагирова

Конкурсная работа Гульнары Тагировой посвящена борьбе с коррупцией и расточительством. В своем материале Гульнара подняла тему проведения госзакупок «задним числом». По итогам обращения журналиста в надзорные органы о некорректности проведения конкурса на покупку постамента для уже установленного памятника было выявлено нарушение и расторгнут уже заключенный контракт стоимостью более миллиона рублей.

Гульнара Тагирова родилась в Дагестане, но всю сознательную жизнь прожила в Белгородской области, с 15 лет — в Белгороде.

«Журналистикой занимаюсь почти 10 лет. Работала корреспондентом и редактором в нескольких изданиях. В последние два года — в Fonar. TV, который был придуман и создан самой первой редакцией во главе с главредом Андреем Масловым. В СМИ попала практически случайно, но сейчас с трудом представляю, что могла бы заниматься чем-то другим», — рассказывает победительница конкурса «Правда и справедливость».

ИА REGNUM : Какие еще социально значимые темы, кроме темы своего конкурсного материала Вы поднимали в своей работе?

В качестве замглавреда и начальника отдела новостей я одновременно в курсе множества событий и явлений, происходящих в городе и области. Из последнего, чем лично мне довелось плотно заниматься — история со строительством в городе кафе, которые неожиданно появились в знаковых местах города. На них жаловались горожане, обратили внимание общественники. Проведенная после жалобы местного активиста ОНФ проверка показала, что при строительстве были допущены довольно серьезные нарушения. Компанию-владельца кафе оштрафовали.

ИА REGNUM : Испытывали ли Вы давление чиновников в ходе своей работы?

За годы работы журналистом я, к сожалению, не преисполнилась уважения к чиновникам. Люди, которые по идее должны работать для своих нанимателей-налогоплательщиков, частенько ведут себя так, будто мы — для них, а не они для нас. Говорить о давлении как о некоем акте, процессе грубого давления на меня как журналиста я, пожалуй, не могу. Но вот то, что чиновники регулярно демонстрируют равнодушие и стремление «заболтать» тему, потопить процесс освещения проблемы в бумажках, бюрократии — это факт. Постоянно сталкиваюсь с нарушением федерального закона «О СМИ». Белгородские чиновники настойчиво пытаются строить свои отношения с журналистами на основании неких своих внутренних регламентов, которые никто никогда не видел, совершенно игнорируя права журналистов, прописанные в законе «О СМИ».

ИА REGNUM : Что изменилось в Вашем регионе после выхода Вашего конкурсного материала, как изменилась судьба Ваших героев?

После моего обращения прокуратура остановила незаконные торги и сохранила для бюджета почти 1 млн 300 рублей — примерно столько мэрия Шебекина собиралась потратить на изготовление постамента для памятника, который на тот момент уже месяц как стоял. Мэра города оштрафовали.

ИА REGNUM : Какие темы сейчас намечены для работы?

Про текущие темы пока промолчу, но могу сказать, что после истории с шебекинским постаментом я совершенно по-новому взглянула на ситуацию с госзакупками, продолжаю регулярно мониторить сайт по части закупок в Белгородской области. И один из будущих текстов связан с этой темой.

ИА REGNUM : Ваши пожелания победителям конкурса и будущим участникам?

Я хочу всем нам пожелать не бояться называть вещи своими именами. Еще — не останавливаться в своем профессиональном развитии, искать и находить новые форматы, способы донести информацию до читателя.