Париж, 31 марта, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



Archive.government.ru Франсуа Фийон и Владимир Путин. 2010

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что Российская Федерация является очень опасной страной. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Bloomberg.

«Это опасная страна, и мы должны тщательно рассмотреть стратегию, которую мы используем в отношении неё», — заявил Фийон.

Кроме того, он заявил, что российский политический режим «не идентичен западной демократии».

Напомним, ещё в январе 2017 года Фийон называл Россию «великой нацией» и заявлял, что было бы «наивно» думать, что Россию можно «поставить на колени» экономическими санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фийон начал президентскую кампанию фаворитом, а может закончить её уголовником. В самом начале президентской кампании Фийон считался кандидатом, который лояльно относится к России и не согласен с политикой санкций.

Французские власти в лице президента Франсуа Олланда сделали ставку на искусственного «бесцветного» кандидата Эммануэля Макрона и стали активно его продвигать. При этом Елисейский дворец развернул кампанию травли против фаворитов гонки — Фийона и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Против Фийона были выдвинуты обвинения в том, что он фиктивно устроил свою супругу Пенелопу своим помощником в Национальном собрании Франции. Эти обвинения стали сокрушительным ударом по кампании Фийона. Как показывают социологические опросы, Фийон скатился с первого места на третье.

И теперь Фийон меняет свою риторику в отношении России, видимо капитулируя перед Елисейским дворцом в надежде на то, что кампания против него будет несколько ослаблена.