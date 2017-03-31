Махачкала, 31 марта, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Хозяева сгоревших магазинов на рынке Ирчи Казака в столице Дагестана вышли на стихийный митинг на площадь перед администрацией города, передает 31 марта корреспондент ИА REGNUM. Около 100 человек, собравшихся на площади, требовали от администрации возмещение убытков, которые понесли владельцы магазинов и торговых точек.

ИА REGNUM Пострадавшие от пожара

Инициативная группа в составе руководства рынка и владельцев магазинов пришла в мэрию города, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. По словам митингующих, люди потеряли вложенные в бизнес деньги.

«Люди вкладывали в торговлю миллионы, кто один миллион, кто два, продавали квартиры, брали кредиты, чтобы пустить деньги в оборот. Позавчера, буквально, я вернулась с новым товаром, весь мой товар сгорел, кто мне возместит эти деньги?» — вопрошает одна из пострадавших по имени Марьям.

По ее словам, ей ничего не удалось спасти из огня. Пожарные не давали пройти к магазинам, так как существовала опасность для жизни.

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Среди основных требований собравшихся — возмещение урона, причиненного пожаром. По мнению горожан, возгорание не случайно и подстроено определенными лицами.

Вышедший к собравшимся заместитель директора рынка призвал людей разойтись, не нагнетать обстановку, заверив, что рынок будет заново и полностью отстроен. Однако погорельцы расходиться не собираются.

Как сообщал ИА REGNUM, пожар на рынке по улице Ирчи Казака произошел утром 31 марта. По данным главного управления МЧС России по Республике Дагестан, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. По данным ведомства, к ликвидации последствий происшествия было привлечено 95 человек и 23 единицы техники. Пожар ликвидирован. Причина его пока не установлена.