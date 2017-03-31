Москва, 31 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум. В аппарате Госдумы подтвердили, что все депутаты предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Kremlin.ru Депутаты Госдумы

Сведения будут опубликованы на официальном сайте Государственной думы в установленный законом срок, заверили в аппарате нижней палаты парламента.

Как уточнила глава комиссии Госдумы по доходам Наталья Поклонская («Единая Россия»), декларации будут опубликованы на сайте Государственной думы не позднее чем через 14 рабочих дней. Однако, по закону, у депутатов есть еще месяц на то, чтобы внести какие-либо уточнения в представленные справки.

Отчитываться о доходах и обязательствах имущественного характера обязаны также и члены Совфеда.

Предоставлять сведения о своих доходах парламентарии обязан с 2009 года.