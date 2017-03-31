Бухарест, 31 марта, 2017, 18:21 — ИА Регнум. У Румынии и Приднестровья может найтись общая историко-политическая повестка: оба государства считают себя жертвами Пакта Молотова-Риббентропа. Как пишет 31 марта румынское издание Romania Libera, тема последствий пакта Молотова-Риббентропа затрагивалась на встрече главы МИД Приднестровья с румынскими журналистами.

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Москва 28 сентября 1939 года

Игнатьев, как сообщает румынское издание, сказал, что Приднестровье является «жертвой Пакта Молотова-Риббентропа, согласованного между Гитлером и Сталиным в 1939 году». При этом для Румынии пакт Молотова-Риббентропа, как отмечает Romania Libera, это документ, «по которому Бессарабия была оторвана от Румынии и уступлена Советскому Союзу».

«Не упомянув Румынию, дипломатический представитель Тирасполя заявил, что Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в 1939 году, и реализованный в 1940 году, это документ, объединивший Бессарабию с Приднестровьем», — отмечает издание.

«Ситуация сейчас такая же, как в 1940 году, когда к Приднестровью была присоединена Бессарабия. Правый берег Днестра стал Республикой Молдова, а левый — это Приднестровье. С исторической точки зрения Приднестровье никогда не было частью Республики Молдова. В 1990 году парламент Республики Молдова высказался о пакте Молотова-Риббентропа, объявив его недействительным. Почему мы должны сейчас, в XXI веке, соблюдать Пакт Молотова-Риббентропа?» — цитирует приднестровского министра румынское издание.

В пресс-службе МИД ПМР подтвердили, что министр Игнатьев на это неделе принял в Тирасполе группу румынских журналистов и экспертов и рассказал им о ходе переговоров с Молдавией, а также ответил на их вопросы.

Справка ИА REGNUM :

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».