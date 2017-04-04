Мадрид, 4 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Фашизм, претендовавший на всемирное господство, начал свои захваты в Европе, развязав гражданскую войну в Испании в 1936 году. Германия и Италия, помогавшие фашистским силам фалангистов, использовали эту войну для испытания и обучения своих армий.

Портрет генерала Франко

В испанском противоборстве, о котором рассказывает историк, редактор ИА REGNUM Борислав Агаджанов, сошлись фашистский и демократический союзы всего мира. А победа фашистов обозначила неизбежность скорого начала Второй мировой войны.

Приход к власти левого Народного фронта в Испании на выборах в феврале 1936 года и начавшиеся в стране социалистические преобразования вызвали реакцию военных, которая выразилась в мятеже в Испанском Марокко. Мятеж генералов Санхурхо и Мола поддержали церковь и крупный капитал.

Испания разделилась на два лагеря. На стороне путчистов была профессиональная армия, у их противников из Народного фронта — энтузиазм и поддержка простых людей. Фалангисты под командованием генерала Франсиско Франко, сменившим генерала Санхурхо, проигрывают битву за Мадрид. Долгую войну против своего народа франкистам невозможно было выиграть.

Решающую роль сыграла поддержка, оказанная франкистам со стороны фашистских Германии и Италии. На деле это выразилось в открытой агрессии против Испании. Немецкие самолеты бомбили испанские города, был дотла разрушен фашистами баскский город Герника.

Европейские страны заняли позицию невмешательства, тем самым отдав Испанию на растерзание фашистам. С этим отказывались мириться антифашисты многих стран мира. На помощь испанской республике стали прибывать интернационалисты из многих стран мира, среди них были и бойцы из Советского Союза.

Но силы оставались неравными. Интербригады и Республиканская армия отступали под напором итало-германских и франкистских войск. 28 марта 1939 года франкисты вступили в Мадрид. Так европейцы, пытаясь противопоставить фашистской агрессии соглашательство, поспособствовали фашистской победе в Испании.

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