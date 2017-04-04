Вашингтон, 4 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Можно ли теперь, по прошествии некоторое времени с момента американских выборов, судить о наличии сдвигов в титанической борьбе Трампа против коллективной американской элиты, не желающей никакого переформатирования? Этот вопрос поднимает в своем материале шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Действительно, если в ходе предвыборной гонки можно было рассуждать о борьбе «прогрессивных» республиканцев с «ретроградными» демократами, то сейчас на политической сцене совершенно другая пьеса. И содержание ее все больше напоминает постановку «Все против Трампа».

Из последних событий наиболее показательной в этом отношении явилась попытка отмены Obamacare, что являлось одним из значимых пунктов предвыборной программы Трампа. Имеющие все козыри на руках республиканцы разошлись во мнениях в ходе голосования еще в палате представителей. Что не дало ходу обещанию Трампа. В каком-то смысле это даже неплохо для «большого Дональда», потому что ему удалось продемонстрировать широкой общественности честность своих намерений на фоне разгильдяйства своей партии.

Основная коллизия заключается, однако, не в этом тактическом моменте с Obamacare, а в общей игре политических структур, в которой Трамп подвергается «перековке», где его намерение встречается в некоторых случаях с шантажом, в некоторых — с угрозами импичмента, а иногда, как в описанной выше истории, с забастовкой союзников. При этом идет своим чередом война компроматов, продолжается тяжба «кто больше сотрудничал с Россией?», да и у спецслужб явно еще не кончились тузы в рукавах.

Пока политические элиты США занимаются переформатированием Трампа, себя и друг друга, у России есть еще время для маневра.

Читайте аналитический материал: «Глубинное государство» переваривает Трампа?

Все статьи Юрия Баранчика