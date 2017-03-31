Вильнюс, 31 марта, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Бывший спикер Сейма Литвы, отошедший в настоящий момент от политики Видас Гедвилас не считает ошибкой свою встречу с представителями российской энергетической компании «Росатом», состоявшуюся в 2013 году, сообщает сегодня, 31 марта, корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Гедвилас проходит в парламентском расследовании о связях с «Росатомом» бывшего вице-спикера парламента Литвы Миндаугаса Бастиса.

«Я не считаю это ошибкой, потому что не было никакого негативного влияния на безопасность Литвы», — сказал Гедвилас журналистам после заседания парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, который расследует связи Бастиса.

Политика пригласили на заседание комитета, чтобы допросить его об его встрече с представителем «Росатома» Александром Мертеном, организованной Бастисом в 2013 году.

Гедвилас рассказал, что он тогда вернулся из командировки в Эстонию и в тот момент глава парламентского Комитета по развитию информационного общества Бастис предложил ему встретиться с Мертеном.

«Они ненадолго зашли, начали говорить об атомной энергетике, представились, кто они такие. Я сказал, что недостаточно компетентен в этой сфере, потому что только недавно занял должность спикера Сейма. Я особо не интересовался энергетикой, интересовался настолько, насколько мне было нужно. Они спросили, будут строить АЭС или нет (Висагинскую АЭС по проекту японской Hitachi, которую планировали строить рядом с остановленной Игналинской АЭС — прим. ИА REGNUM ). Наш разговор был очень коротким. Я им посоветовал обратиться в министерство энергетики, если они хотят что-то спросить о развиваемой в Литве атомной энергетике, и на этом наш разговор завершился», — рассказал Гедвилас.

Бывший спикер Сейма утверждал, что только через неделю, когда СМИ обратили внимание на эту встречу, сам стал интересоваться, кто к нему приходил.

«Если эти люди пришли в Сейм, кто-то их впустил, поэтому спецслужбы, которые пропустили их в Сейм, должны интересоваться, являются ли они нежелательными лицами», — сказал Гедвилас.

Ранее Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) представил информацию, на основании которой Бастису не было выдано разрешение на работу с секретной информацией.

Читайте также: Обвиненный в связях с Росатомом политик из Литвы готов к тесту на полиграфе

В представленном материале говорится о связях Бастиса с представителем российской энергетической корпорации «Росатом» Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного канала Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским криминальным авторитетом Сатурнасом Дубининкасом и предпринимателем Вадимом Пахомовым, который подозревается в незаконной деятельности. Из-за этих связей Бастис считается в Литве уязвимым.

Сам Бастис подтвердил, что знаком со всеми этими людьми, но отрицает подозрения в уязвимости, называя это интерпретациями. Несмотря на это, он уже покинул должность вице-спикера Сейма, отказался баллотироваться на пост председателя Социал-демократической партии Литвы и приостановил членство в партии.