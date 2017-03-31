Калининград, 31 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Руководство пронемецких НКО в Калининграде получало финансирование из Германии фактически на пропаганду фашизма. Такой вывод следует из документального фильма «Кёнигсберг. Вывих», показанного накануне ГТРК «Калининград». Журналистское расследование калининградской телерадиокомпании вызвало большой общественный резонанс в регионе.

Стоп-кадр фильма «Кёнигсберг. Вывих» Виктор Гофман общается с гражданкой ФРГ Гезлой Пайчт

В частности в фильме впервые показаны кадры скрытой камеры, на которой запечатлены активисты общественного движения экстремистского толка «Балтийский авангард русского сопротивления», рисующие свастику на памятниках советским воинам, а также мемориальном знаке погибшим от рук фашистов евреям.

Судя по видеозаписи, вандалы называют себя — «господа фашисты».

Ключевой упор авторы фильма делают на фигуре Виктора Гофмана — бывшего президента Немецко-Русского дома (учреждение закрылось в январе 2017 года) и руководителя НКО «Айнтрахт Согласие» (от нем. Eintracht — согласие), которое также в январе было признано иностранным агентом.

Внимание тележурналистов привлекло событие 2012 года. Тогда от председателя немецкого благотворительного общества «Помощи Восточной Пруссии» (Ostpreußenhilfe Eingetragener Verein) Хельмута Пайтча в правительство Калининградской области поступило предложение о безвозмездной передаче бронзового макета исторического центра Кёнигсберга.

3 октября 2012 года (в День Германского единства!) у входа в Кафедральный собор торжественно был установлен бронзовый макет с мемориальной таблицей, на которой были выгравированы имена «знаменитых жителей Кёнигсберга». Среди них — поэтесса Агнес Мигель, подписавшая «Клятву верности» нацистскому преступнику Гитлеру, а затем возглавившая женскую ячейку НСДАП в Кёнигсберге.

Мигель как идейная нацистка в 1944 году была включена в «Список талантливых от Бога», одобренный Гитлером как «выдающееся национальное достояние». Известны её слова: «Мы должны стать единым национал-социалистическим государством или нас не будет! Это стало бы закатом не только Германии, это стало бы закатом и белого человека».

Тогда прокуратура Калининградской области вынесла протест, при этом не афишируя свои действия перед общественностью. В документе за подписью прокурора области Сергея Табельского говорилось:

«Данный факт способствует увековечиванию имени Агнес Мигель, поддерживающей идеологию фашизма во время Великой Отечественной войны, вызывает его популяризацию, а также оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения Калининградской области положительную оценку вышеописанных событий, постепенно развивая чувство толерантности к лицам, состоящим в фашистско-германской партии. Данный факт также может послужить причиной и условием для создания экстремистских нацистских группировок».

По данным авторов фильма, идею увековечивания имени нацистской поэтессы продвигал президент Немецко-Русского дома Виктор Гофман. Когда же российские компетентные органы предъявили претензии Гофману, то этой историей заинтересовалось и МВД Германии.

«В МВД Германии недоумевали, и они стали искать концы, а Гофман пытался скрыть, откуда получал деньги за такую работу, — говорит закадровый голос в ленте. — Он вывез из России документы, по которым видно, что Общество помощи Восточной Пруссии проплачивало и табличку в честь Мигель, и другие вещи».

«Гофман пытается скрыть от МВД Германии и международного Союза немецкой культуры в Москве, что он получал деньги почти на пропаганду фашизма», — итожат журналисты, публикуя аудиозапись разговора Виктора Гофмана с Гезлой Пайчт — супругой Хельмута Пайтча и соосновательницей Общества помощи Восточной Пруссии.

«Я прошу тебя — все бумаги, где вы инвестировали в Немецко-Русский дом, убери. Возможно, у них (МВД Германии. — ИА REGNUM ) будут вопросы, — говорит Гофман. — Они ищут, откуда я получил русско-немецкого агента, они и так об этом знают, но не знают как. Моя просьба — не предоставлять информацию, что вы инвестировали частным образом и тому подобное. Это должно остаться между нами. В твоём документе стоит моя подпись, если они это получат… Когда ты сможешь, убери это в ящик, где это нельзя будет увидеть».

Фрау Пайтч вначале отвечает, что «ты мне только одну папку с документами привозил», а затем резюмирует: «Хорошо. Все бумаги сгорели. Их больше нет».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман одновременно является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. В частности в ноябре 2016 года на пленарном заседании «Форума действий» ОНФ Гофману удалось пообщаться с Владимиром Путиным, передав президенту просьбу не отменять контрсанкции против ЕС.

После премьеры фильма «Кёнигсберг. Вывих» в прямом эфире представители калининградского отделения ОНФ Андрей Омельченко и Максим Буга признались, что факты, изложенные в документальной ленте про их коллегу по фронту, явились «неким шоком».