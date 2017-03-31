Махачкала, 31 марта, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Махачкале двое неизвестных напали на охранника детского сада №56 и попытались поджечь здание. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики, инцидент произошел 31 марта под утро, в 5:00.

Universitetssykehuset Nord-Norge Игровая комната

Двое неизвестных проникли в детсад, где у них произошел конфликт с охранником, в результате чего последний получил ранение ножом. Затем неизвестные попытались поджечь здание, но безуспешно. По данным МВД, охранник получил легкое ранение, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

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В ведомстве пока еще не располагают данными, которые бы проливали свет на причины произошедшего. Сейчас ведется поиск преступников. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в селе Телетль Шамильского района неизвестные подожгли среднюю школу. Правоохранительные органы тогда сообщали, что это дело местных боевиков. В совершении преступления подозревали членов «шамильской» бандитской группы. В апреле того же года участники бандитской группы «южная» подожгли школу в селе Джули Табасаранского района.