Вильнюс, 31 марта, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Группа членов Сейма Литвы обратилась к президенту Дале Грибаускайте, призывая наложить вето на поправки к закону о конкурсных закупках, принятые Сеймом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 марта, в канцелярии литовского парламента.

ИА REGNUM Литовский сейм

В поправках предлагается оставить организациям возможность заключать внутренние сделки, а также избежать необходимости объявлять конкурс на осуществление конкурсных закупок. Правда, такая возможность оставлена только самоуправлениям и контролируемым ими предприятиям. Внутренними сделками не смогут пользоваться государственные и муниципальные предприятия, акционерные и закрытые акционерные общества, в которых государству принадлежит более половины акций.

Эта установка, предоставляющая исключительное право самоуправлениям, по словам парламентариев, противоречит Конституции Литвы и не опирается на объективные критерии.

Во время аудита Госконтроля 2015 года было установлено, что практика самоуправлений заключать внутренние сделки все больше расширяется — самоуправления уже взяли за правило заключать только внутренние сделки. В 2013 году самоуправления заключили такие сделки на сумму более 16 млн евро (9% от всех внутренних сделок), в 2014 году — соответственно 74 млн евро (59%), а в 2015 году — 206 млн евро (68%). Согласно предварительным данным, стоимость внутренних сделок, заключенных в 2016 году, достигает почти 70 млн евро, и это составило около 50% от всей стоимости внутренних сделок.

Последствия внутренних сделок — более низкое качество товаров, услуг и работ по цене, которая выше рыночной, нерационально используемые общественные средства, возможность для образования монополий, уверены политики, которые просят президента воспользоваться правом вето и отклонить закон.

Совет по конкуренции, рассматривая внутренние сделки, по которым без конкуренции покупались общественные услуги для жителей (например, сбор коммунальных отходов, надзор за кладбищами, производство тепла, услуги общественного транспорта), признал, что они нарушают закон о конкуренции.

«Мы просим наложить вето на этот закон и поддержать запрет на внутренние сделки в самоуправлениях. Отмена внутренних сделок не означает, что самоуправлениям запрещено покупать услуги у предприятий самоуправления. Самоуправления смогут и дальше покупать у них, просто они будут должны это делать путем конкурса, то есть предприятие самоуправления должно будет выиграть открытый конкурс, предлагая более выгодные условия, чем конкуренты», — говорится в письме президенту.

Инициаторы обращения, члены парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Агне Билотайте и Ингрида Шимоните убеждены, что после отмены внутренних сделок предприятия, контролируемые самоуправлениями, будут вынуждены повысить эффективность своей деятельность, а муниципальные учреждения ответственно готовить условия конкурса, осуществлять закупки и контролировать осуществление заключенных договоров.