Киев, 31 марта, 2017, 18:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не исключает своего участия в президентских выборах на Украине. Такое заявление она сделала сегодня, 31 марта, в интервью Postimees.

Когда журналисты спросили Савченко, собирается ли она баллотироваться в президенты, депутат ответила, что это самый частый задаваемый ей вопрос, «поскольку все ощущают, что ситуация нагнетается, краски сгущаются».

Она подчеркнула, что на Украине настоящее время нет «эволюционного пути» благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти. «Обязательный путь — эволюция и революция одновременно», — пояснила Савченко.

«Очень важно не промахнуться, чтобы не разорвать страну. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: «Никто кроме нас!» Поэтому, если не мы, то кто?», — ответила Савченко, говоря о свой возможности баллотироваться в президенты Украины.

Что касается нынешнего президента Украины Петра Порошенко, то Савченко считает, что он не сможет баллотироваться на второй срок, так как «никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови людей».

Если же Порошенко решится пойти на выборы и начнет подтасовывать голосование, то его ждет судьба «хуже Януковича», уверена Савченко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на ближайших президентских выборах.