Чебоксары, 31 марта, 2017, 17:58 — ИА Регнум.



Pixabay.com Насилие

42-летнюю жительницу Вурнарского района Чувашии обвиняют в жестоком обращении с тремя приёмным детьми. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, женщина били детей, заставляла стоять голыми ногами на горохе, таскала за волосы.

Следствие полагает, что в 2012—2016 годах обвиняемая «из личных неприязненных отношений на бытовой почве» неоднократно била троих приемных детей: двух девочек (1999 и 2004 годов рождения) и мальчика (2005 года рождения), которые между собой были родными сестрами и братом.

«В частности злоумышленница била их ремнем, палкой, пластмассовой вешалкой, ракеткой для игры в бадминтон, заставляла стоять голыми коленями на горохе, девочек таскала за волосы. В том числе: за неопрятную одежду, неудовлетворительную оценку в школе, недосмотр за двумя утятами, которые скончались, и по другим поводам», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, после очередной порки двое младших детей уехали из дома на велосипедах. Вскоре они были обнаружены сотрудниками полиции.

Потерпевшие были определены в данную приемную семью в июне 2012 года и приходятся обвиняемой племянниками. Дети изъяты из приемной семьи и определены под опеку родственницы, с которой проживают в настоящее время.

Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

Причастность злоумышленницы к преступлениям подтверждается показаниями 30-ти свидетелей, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз. По результатам расследования в администрацию Вурнарского района и в образовательное учреждение, где обучались несовершеннолетние, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Напомним, что ранее резонансный случай с издевательствами над детьми в Чувашии в Комсомольском районе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор был вынесен 28-летней учительнице начальных классов. По версии следствия, с февраля 2013 по май 2014 года учительница во время уроков «применяла в отношении своих малолетних учеников недозволенные методы воздействия, выражавшиеся в физическом и психическом насилии над ними». Так, например, злоумышленница заклеила одному ученику рот скотчем, двух девочек она дергала за волосы, пятерым она рисовала ручкой с красными чернилами «двойки» на лбу за невыполненные домашние задания и другие «провинности». А однажды она вынудила учеников, когда они учились во втором классе, писать стоя на протяжении всего учебного занятия. Кроме того, за невыполненные домашние задания и сделанные ошибки она наносила побои семерым ученикам, в том числе руками, линейкой, а одному — нанесла три удара ремнем. Злоумышленница получила три года условно.