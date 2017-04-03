Париж, 4 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Сирийская тема, вновь обозначившая в поле международной политики, имеет свою предысторию. Как отражался сирийский вопрос в притязаниях Российской империи времен Первой мировой войны — рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Колонизаторы

Желаемый в случае победы приз, который был явно озвучен российской дипломатией, — это Проливы. Босфор, Дарданеллы и крест над Святой Софией — вот что вдохновляло российскую геополитику на протяжении большей части XIX века. Те же требования России были озвучены перед союзниками по Антанте в так называемом меморандуме Сазонова.

Но эти устремления раз за разом встречали глубокое неприятие в европейских державах. Англия, как следует из дневниковых записей посла Великобритании во Франции, уже в 1915 году искала способ остановить Россию в ее ближневосточных притязаниях и вела об этом закулисные переговоры с Францией. Англия видела для себя угрозу «отсекания» ее месопотамских владений от метрополии в случае закрепления русских на Ближнем Востоке.

А эти планы вовсе не ограничивались Проливами и Константинополем. Не будучи зафиксированными в конкретных документах, притязания Российской империи могли распространиться на Сирию и Палестину, также подходящие под определение «колыбели истинного православия».

Лондон решил действовать на опережение. Развернутая англичанами операция против Османской империи в северо-восточном Средиземноморье была подкреплена действиями греческой армии. Грекам же в случае удачи и предназначался, как минимум на словах, Константинополь. История Первой мировой внесла в планы союзников свои коррективы.

Сегодня, когда термин «сферы влияния» вновь возвращается в глобальный политический лексикон, небесполезно вспомнить уроки, полученные от «европейских друзей» Российской империи в Первую мировую.

Подробнее читайте: Что интересовало Россию на Ближнем Востоке — проливы или Сирия?

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