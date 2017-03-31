Сидней, Австралия, 31 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. В австралийском штате Новый Южный Уэльс изъяли 54 тыс. таблеток экстази, 31 марта сообщает Australian Associated Press.

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Полиция Сиднея обнаружила в рюкзаке 29-летнего гражданина Непала 32 тыс. таблеток экстази. Мужчину остановили на улице Дарлингхерст. Дальнейшее расследование показало, что у задержанного находилось еще 22 тыс. таблеток. В ходе обыска для проведения экспертизы изъяли ряд других веществ, так как они могут оказаться запрещенными наркотиками.

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Задержанному грозит обвинение в незаконном обороте наркотических веществ и депортация из Австралии.

Напомним, ранее в ходе спецоперации правоохранительных органов штата Виктория удалось изъять 300 кг кристаллического метамфетамина. Полиция задержала трех граждан Вьетнама.