Лос-Анджелес, США, 4 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Три удара, нанесенные Голливуду в 1948 году, заставили американскую киноиндустрию срочно перестраивать отлаженную систему производства и проката фильмов, приспосабливаясь к резко изменившимся условиям. Как пережил Голливуд этот шок и к чему привели изменения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, кинокритик, сценарист и режиссер документального кино Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Форт Апачи». реж Джон Форд. 1948. США Форт Апачи. Полковник перед гибелью

Первым из ударов стало решение суда по нарушению антитрестовского закона, примененное к Голливуду со всей тяжестью. Претензии по поводу свободы проката, выдвинутые независимыми кинотеатрами, были признаны обоснованными. Как следствие, крупнейшим студиям вменялось продать прокатные сети принадлежащих им кинотеатров.

Второй напастью, постигшей киноиндустрию США, явилось закручивание идеологических гаек. Обычно политику «охоты на ведьм» принято связывать с 50-ми годами, но Голливуд оказался первой площадкой, на которой развернулись идеологические чистки. Еще в 1947 году под ударом оказались как отдельные актеры и режиссеры, так и целые направления киноискусства. Речь идет о так называемых фильмах категории Б, представлявших традиционное поле для творческих экспериментов. Эксперименты были свернуты. Также резкой критике был подвергнут господствовавший несколько предыдущих лет жанр нуар, в котором не могли не увидеть полемику с принципами социального устройства.

И третий, но не последней по значению бедой, постучавшейся в двери Голливуда, стало широкое распространение телевидения. Уже в 1948 году в США было продано около миллиона телевизоров. Чудо-аппарат, позволяющий смотреть кино, не выходя из дома, уверенно завоевывал новых поклонников. Кинопрокат оказался потеснен.

Сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос, почему было принято властное решение на уничтожение сложившейся системы киноиндустрии, такой лояльной и подконтрольной. Можно лишь предположить, что подозрительным выглядел сам факт существования мощных корпораций. Мелкие компании были сочтены потенциально более безобидными.

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