Вильнюс, 31 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Число туристов, прибывших в 2016 году в страны Евросоюза, достигло 0,5 млрд человек. Это на 4% больше, чем в 2015 году. В число стран, отметившихся рекордным ростом количества приезжающих туристов, попала Литва, которая превысила средний показатель ЕС в 2,7 раза. Об этом сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 марта, в Департаменте туризма при Министерстве экономики Литвы.

Фотография на память

Литва, в которой рост потока иностранных туристов достиг 10,9%, занимает 7-е место в ЕС. Самый большой рост в 2016 году зафиксирован на Кипре (20,1%), в Словакии (18%), Болгарии (13,5%). Португалия привлекла на 12,6% больше туристов, Словения — на 11,5%, Ирландия — на 11%. За Литвой по показателю роста потока иностранных туристов следуют Румыния (+10,6%), Испания (+9,9%) и Мальта (+9,4%). Эстония осталась на 14-м месте (6,3%), Латвия — на 15-м (6,2%).

Наибольший интерес туристов в 2016 году вызывал регион Северной Европы (79,7 млн туристов, или + 5,7%), число туристов, приезжавших в регион Центральной и Восточной Европы, выросло на 4,3% (131,8 млн), в Южную Европу — на 1,4% (228,6 млн.). А вот страны Западной Европы в прошлом году посетило на 0,4% меньше туристов, чем в 2015 году (179,6 млн).

Для сравнения: число туристов, выбравших страны Азии, в прошлом году выросло на 8,4% и достигло 302,9 млн, Северную и Южную Америку — +4,3%, или 200,9 млн, Африку — +8,1%, или 58,2 млн.

Согласно предварительным данным Всемирной туристической организации ООН, собранным вместе с Еврокомиссией по статистике гостиничного сектора 28 стран ЕС за 2016 год, всего в прошлом году страны ЕС посетили 499 млн туристов (на 21 млн больше, чем в 2015 году). Это составляет почти половину — 40% — от всех туристов мира.

Рост потока туристов, прибывающих в страны ЕС, фиксируется уже в течение семи лет подряд и превышает предкризисные показатели 2008 года.