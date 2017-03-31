Рязань, 31 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Рыбновского района, которая задушила свою новорожденную дочь и выкинула тело в туалет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» передано в суд.

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По версии следствия, 27-летняя женщина родила дочку 7 октября 2016 года. Роды прошли в домашних условиях. Несмотря на это, ребенок родился здоровым. Сразу после родов новоиспеченная мать задушила ребенка подушкой, а затем выбросила тело ребенка в выгребную яму уличного туалета. Найти труп удалось только спустя два месяца, в декабре 2016 года.

Изначально женщина не хотела признавать свою вину. Однако после того, как следователи собрали все необходимые доказательства, обвиняемая призналась и рассказала обо всем в подробностях.

«После утверждения прокурором Рыбновского района обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в соседнем Тамбове в мае 2016 года в одном из общежитий города в морозильной камере холодильника было найдено тело новорожденного мальчика.

Ранее в Брянской области за преступление по аналогичной статье на три года лишения свободы была осуждена помощник судьи из города Погар. Полицейские нашли мертвого ребенка 20 апреля 2016 года в урне на Кутузовском проспекте в Москве. Установить личность матери удалось благодаря оставленному рядом на лавочке мобильному телефону.