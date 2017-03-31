Москва, 31 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Очередная проверка в департаменте науки министерства образования и науки Российской Федерации выявила хищения на сумму 130 млн рублей. Об этом сегодня, 31 марта, заявила журналистам министр образования РФ Ольга Васильева.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральная прокуратура выявила хищения при расходовании средств бюджета бывшим руководством департамента науки и технологий Минобрнауки. Министерство при этом заявило, что работает над механизмом по возвращению похищенных средств в федеральный бюджет.

Сегодня Васильева рассказала, что данное дело расследуется следственными органами. «Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 млн рублей», — отметила министр.

Она подчеркнула, что деньги были похищены с помощью мошеннической схемы и Минобрнауки ждет решения от правоохранительных органов, ведущих расследование.

Также чиновница подтвердила, что Минобрнауки пропишет механизм возвращения средств в бюджет, но это всего лишь начальный этап всех следственных меропориятий.