Москва, 31 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум.



Victor Korniyenko Словарь русского языка

Издательский холдинг «Просвещение» и Международная общественная организация «Императорское православное палестинское общество» планируют создать совместную некоммерческую организацию (НКО), которая займется популяризацией русского языка и литературы в странах СНГ, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Организация сконцентрируется на повышении квалификации педагогов, проведении конкурсов для преподавателей и детей, а также зарубежных стажировок для учащихся и педагогов. Кроме того, НКО займется развитием программ непрерывного образования для детей и взрослых, в том числе, с использованием дистанционных методов, чтобы обеспечивать равный доступ к информации и знаниям. По словам организаторов, цель этой работы — укрепление межкультурного диалога и сближение культур.

Как отмечает координатор международных программ и проектов холдинга «Просвещение» Ирина Васильева, «по результатам реализации ряда пилотных международных проектов, принимая участие в крупных международных мероприятиях под эгидой ЮНЕСКО, мы наблюдаем огромный интерес к нашему опыту, компетенциям и возможностям со стороны представителей государственных и образовательных структур стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мы провели большую работу по привлечению внимания к нашим образовательным технологиям, историческому и культурному наследию России. Уже сформирована потребность в преподавателях, в культурных и образовательных обменах с Россией».