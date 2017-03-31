Комрат, Молдавия, 31 марта, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Власти Гагаузии отказались выполнять распоряжение министра просвещения Молдавии от Либеральной партии Корины Фусу о проведении в школах уроков и других мероприятий, посвященных 99-й годовщине румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании Исполкома (правительства) Гагаузии башкан (глава) автономии Ирина Влах зачитала письмо Фусу, после чего сказала, что данные указания на территории Гагаузии выполняться не будут, а само письмо будет сожжено.

Румынские военные фотографируются на память во время оккупации Бессарабии

«Представляете, до чего мы дошли? Министерство просвещения навязывает нам политическую повестку. Учебные заведения должны провести исторические недели, на которых будут обсуждаться политические программы Либеральной партии», — возмутилась Влах.

Обращаясь к главе управления образования Гагаузии Софье Торлак, башкан сказала, чтобы даже не вздумали проводить что-то подобное в школах автономии. «На территории автономии ни в коем разе не будут проводиться такие мероприятия. У нас это (румынская оккупация Бессарабии 1918 года — прим. ИА REGNUM ) считается не историческим событием, а историческим позором», — заявила Влах.

Она добавила, что в Гагаузии «проживают государственники», и «мы настаиваем, чтобы руководство Минпросвещения не занималось политикой». «А такие письма мы будем сжигать», — подвела итог Ирина Влах.

Минпросвещения Молдавии, находящееся под контролем прорумынской Либеральной партии, напомним, выпустило распоряжение провести в школах с 27 по 31 марта «неделю исторического образования», посвященную 99-летию румынской оккупации, которую румыноунионисты считают началом «Великого объединения». В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки Фусу, обвинив ее в продвижении румыноунионизма в молдавских школах.

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.