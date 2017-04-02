Каталонские краски: ФОТО-дневник маленькой девочки
Каталония, Испания, 2 апреля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. На северо-востоке Каталонии близ границы с Францией находится побережье Коста-Брава, что в переводе с испанского — «дикий скалистый берег» или «берег смелых». Действительно ли смелые люди живут в тех краях или нет, мне проверить не удалось. Зато удалось влюбиться в этот благословенный кусочек Средиземноморья, где разбросаны россыпью маленькие городишки с похожими названиями. Это помимо того, что мое сердце давно и безоговорочно принадлежит блистательным каталонским дамам — Барселоне и Жироне.
Альбом «Каталонские краски» — отнюдь не сборник открыточных видов достопримечательностей. Справедливости ради все же нужно заметить: сложно было обойти вниманием величавый Кафедральный собор Жироны, 1416 года постройки, с самым широким в мире готическим нефом, а также удержаться от искушения утащить хотя бы один кадр из музея Сальвадора Дали в Фигерасе.
Идея данного альбома проста: создать нечто вроде дневника путешествия шестилетней девочки по Испании. Она еще не умеет писать. Поэтому автор оперирует картинками как доступным для маленькой путешественницы языком впечатлений. От воздушного змея в небольшом городке Бланес до морских рыб в Барселонском Аквариуме — недлинный путь, измеряющий Испанию не столько точными пунктами на карте, сколько детской непосредственной восприимчивостью ко всему новому (то, что со временем уходит у нас у взрослых). Вполне закономерно появление самой девочки в кадре. В этой связи фотографии стоит воспринимать как шутливую игру в популярное движение «Путешествие садового гномика» (всемирно прославленное фильмом «Амели»). Только вместо красней шапочки гнома — сомбреро или панама.
Испания для меня — это прежде всего цвет. Даже не испанцы и не форма, роскошество которой встречаешь на каждом шагу. Именно цвет. Плотный. Теплый. Глубокий. Это ощущение гармонично соотносится с особенностями восприятия ребенка, у которого цвет тоже преобладает над формой. Итак, перед вами — лишь небольшие фрагменты богатой палитры Каталонии.