Каталония, Испания, 2 апреля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. На северо-востоке Каталонии близ границы с Францией находится побережье Коста-Брава, что в переводе с испанского — «дикий скалистый берег» или «берег смелых». Действительно ли смелые люди живут в тех краях или нет, мне проверить не удалось. Зато удалось влюбиться в этот благословенный кусочек Средиземноморья, где разбросаны россыпью маленькие городишки с похожими названиями. Это помимо того, что мое сердце давно и безоговорочно принадлежит блистательным каталонским дамам — Барселоне и Жироне.

Тамара Ларина Воздушный змей Каталонии

Тамара Ларина Сине-бело-голубое

Альбом «Каталонские краски» — отнюдь не сборник открыточных видов достопримечательностей. Справедливости ради все же нужно заметить: сложно было обойти вниманием величавый Кафедральный собор Жироны, 1416 года постройки, с самым широким в мире готическим нефом, а также удержаться от искушения утащить хотя бы один кадр из музея Сальвадора Дали в Фигерасе.

Тамара Ларина Лестница на пристань

Идея данного альбома проста: создать нечто вроде дневника путешествия шестилетней девочки по Испании. Она еще не умеет писать. Поэтому автор оперирует картинками как доступным для маленькой путешественницы языком впечатлений. От воздушного змея в небольшом городке Бланес до морских рыб в Барселонском Аквариуме — недлинный путь, измеряющий Испанию не столько точными пунктами на карте, сколько детской непосредственной восприимчивостью ко всему новому (то, что со временем уходит у нас у взрослых). Вполне закономерно появление самой девочки в кадре. В этой связи фотографии стоит воспринимать как шутливую игру в популярное движение «Путешествие садового гномика» (всемирно прославленное фильмом «Амели»). Только вместо красней шапочки гнома — сомбреро или панама.

Тамара Ларина Топлес

Испания для меня — это прежде всего цвет. Даже не испанцы и не форма, роскошество которой встречаешь на каждом шагу. Именно цвет. Плотный. Теплый. Глубокий. Это ощущение гармонично соотносится с особенностями восприятия ребенка, у которого цвет тоже преобладает над формой. Итак, перед вами — лишь небольшие фрагменты богатой палитры Каталонии.

Тамара Ларина Как взрослая

Тамара Ларина Оранжевый пляж

Тамара Ларина Рыболовецкие сети

Тамара Ларина Переулки в городках Коста-Брава шириной в прыжок ребенка

Тамара Ларина Вместо цветов

Тамара Ларина Как ангел

Тамара Ларина Плитка откололась

Тамара Ларина Питьевой фонтанчик в Ллорет-де-Мар

Тамара Ларина Дом 49 в городке Бланес

Тамара Ларина Испанские дамы с собачками

Тамара Ларина На улицах городка Ллорет-де-Мар

Тамара Ларина Центральный вход в Кафедральный собор Святой Марии в Жироне

Тамара Ларина Внутренний двор собора

Тамара Ларина Дома напротив

Тамара Ларина Выдувающий облака

Тамара Ларина На улицах Жироны

Тамара Ларина Небо над Жироной

Тамара Ларина Река Оньяр делит Жирону на две части

Тамара Ларина Река Оньяр и ее утки

Тамара Ларина Нарисованное кафе в переулках Жироны

Тамара Ларина Королевская площадь (Plaza Real) в Готическом квартале Барселоны

Тамара Ларина Королевская площадь Место встреч

Тамара Ларина Что бы выпить?

Тамара Ларина Стильная реклама отеля (плитка на уличной стене)

Тамара Ларина Птичий рынок на улице Барселоны

Тамара Ларина Дневной сон в Барселоне

Тамара Ларина Музей Сальвадора Дали в Фигерасе

Тамара Ларина Кто живет под водой