Воронеж, 31 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум. ГУ МВД по Воронежской области прекратил громкое уголовное дело по факту избиения в Новой Усмани таксиста Ивана Переславцева. Позже дело вернула на доследование прокуратура — для уточнения причины нанесения побоев. Об этом сообщил 31 марта журналистам начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Сысоев напомнил, что было возбуждено два уголовных дела — одно в отношении самого Переславцева, которого обвиняют в хищении сотового телефона, а второе — по факту избиения Переславцева, все из-за того же телефона. При этом Переславцев свою вину отрицал.

Сейчас, сообщил Александр Сысоев, дело о хищении телефона передано в суд. Дело же о побоях, рассказал руководитель ГУ МВД, полицией было закрыто в связи с декриминализацией данной статьи. Однако прокуратура решение отменила и вернула материалы на доследование для уточнения, какие именно телесные повреждения получены.

«Я считаю, что это дело мы расследуем незаконно, но мы должны исполнить требование надзорного ведомства и уточнить, какие у него телесные повреждения», — пояснил Сысоев.

Летом 2016 года водитель такси Иван Переславцев заявил о том, что несколько местных бизнесменов насильно усадили его в автомобиль, избили и даже пытались утопить, а свидетелем расправы якобы мог стать высокопоставленный чиновник.

История получила широкий резонанс в местных СМИ и даже привлекла к себе внимание правозащитников в Москве — адвокатское расследование по делу Переславцева начал почетный адвокат России, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин, делом заинтересовались Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутат Госдумы Ярослав Нилов, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, член президентского Совета по правам человека Александр Брод. О процессуальной проверке информации о похищении Переславцева в январе сообщили в региональном Следственном управлении СКР.