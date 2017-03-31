Канберра, 31 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Полиция Австралии задержала трех подозреваемых в контрабанде 300 килограмм кристаллического метамфетамина из Китая, 31 марта сообщает Australian Associated Press.

Don Hankins Наркотики

Партия кристаллического метамфетамина была обнаружена в Мельбурне 24 марта. Рентгеновская аппаратура показала, что наркотики находились внутри металлических ворот.

Полицейские организовали контролируемую доставку контрабандной партии. 29 марта арестованы три гражданина Вьетнама, которые должны были получить кристаллический метамфетамин. Изъятие наркотиков произошло 31 марта, контрабанда оценивается в $300 млн.

«Организованные преступные синдикаты используют сложные методы контрабанды, пытаясь обойти контроль пограничной службы Австралии», — заявил представитель правоохранительных органов Джеймс Уотсон.

Из 300 килограмм кристаллического метамфетамина злоумышленники планировали изготовить 3 млн доз, отметили в правоохранительных органах.

Напомним, в течение последних трех дней более 100 сотрудников отдела по борьбе с наркотиками были задействованы в расследовании. Задержанные предстанут перед судом Мельбурна 3 августа текущего года.