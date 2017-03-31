Владимир, 31 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Депутат Совета народных депутатов Александровского района Владимирской области стал фигурантом уголовного дела о хищении 4,26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хищение

Депутат с 2011 года по 2016 год занимал пост генерального директора ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега». Компания занималась предоставлением жилищно-коммунальных, ремонтных, строительных услуг населению и юридическим лицам. Основными заказчиками предприятия были управляющие компании, которые оплачивали предоставленные услуги деньгами, собранными с жителей.

В декабре 2015 года, когда подозреваемый уже стал депутатом, он, по версии следствия, начал проворачивать махинации. Он передал своей подчиненной расходные ордеры 60 фиктивных договоров подряда на очистку крыш от снега. На основании этих документов ему удалось получить примерно 4,26 млн рублей. При этом сами работы выполнялись индивидуальным предпринимателем, у которого был заключен договор с фирмой.

Вскрыло аферу новое руководство, которому пришлось искать деньги, чтобы выполнять работы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году во Владимирской области был арестован депутат муниципального образования город Суздаль Владимирской области, гендиректор ООО «Альянс-Тур», который подозревался в покушении на мошенничество. Он попытался с помощью незаконной схемы получить из бюджета примерно 4,6 млн рублей.