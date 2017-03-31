Москва, 31 марта, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Главы Минобороны РФ Сергей Шойгу и Южной Осетии Ибрагим Гассеев подписали межгосударственное соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений армии республики в состав ВС РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу и Ибрагим Гассеев

Подписаны два документа. Первый — это передача в подчинение Вооруженных сил РФ части подразделений Вооруженных сил Южной Осетии, второй — соглашение по деятельности фельдъегерских служб по линии Минобороны.

«Надеюсь, что эти соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году», — сказал Шойгу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о порядке вхождения отдельных югоосетинских подразделений в состав ВС РФ. Под этим подразумевается прием граждан на военную службу по контракту в российской армии и отправка их на российскую военную базу в добровольном порядке.