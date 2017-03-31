Мурманск, 31 марта, 2017, 17:15 — ИА Регнум.



Geograph.org.uk Сёмга

Вспышка инфекционной лососевой анемии, от которой в 2015 году пострадало хозяйство ПАО «Русский Лосось» в Заполярье, зарегистрирована на Фарерских островах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области. Как отметили в ведомстве, рыба оказалась поражённой в одном из фермерских участков.

«Данный участок находится под усиленным наблюдением с июля прошлого года, — отметили в комитете. — Болезнь атлантического лосося, вызванная ортомиксовирусом, поражает главным образом рыбу, содержащуюся в морской воде или в море. Это заболевание наносит большой экономический ущерб для лососеводческих хозяйств».

По данным мурманского комитета, заражение рыбы установлено в двух садках. В заявлении компании-владельца рыбоводной фермы говорится, что ускоренный убой поражённых особей будет закончен к середине апреля 2017 года. Далее наступит длительный период ожидания — 6 месяцев для санации фермерского хозяйства.

В комитете также напомнили, что вспышки инфекционной лососевой анемии регистрировались и в конце 2016 года — в хозяйствах аквакультуры графства Финнмарк королевства Норвегия.

Отметим, в последние годы в Мурманской области уделяется особое внимание состоянию популяции дикой сёмги, а также положению дел в рыбоводческих хозяйствах. Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания лососевых в 2015 году поставила под угрозу и идею развития товарного рыбоводства на Кольском Севере, и экологическое благополучие региона.

В марте 2017 года стало известно, что заполярной сёмге вновь грозит эпидемия — на сей раз специалисты опасаются появления паразита Gyrodactylus salaris.