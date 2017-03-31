Брюссель, 31 марта, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Европа пока не загадывает, какое влияние на рынок может оказать российский газопровод «Северный поток-2», который пойдет от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сегодня, 31 марта, в Брюсселе представитель Европейской комиссии Рикардо Кардосо заявил, что пока проект еще не реализован, и поэтому ЕК не делает поспешных выводов.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Мы не может строить догадки относительно того, что еще не существует, и того, какой потенциальный эффект это может оказать на рынок», — Заявил представитель ЕК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер даст добро на строительство газопровода «Северный поток-2». По информации EurActiv, такой позиции придерживается большинство чиновников Евросоюза, поэтому в течение ближайших нескольких месяцев Юнкер может утвердить прокладку газопровода.

Сегодня работы по «Северному потоку-2» идут строго по графику. Как ранее заявляли и в «Газпрома», и в немецкой Uniper ввод в эксплуатацию морской части газопровода будет осуществлен своевременно — в 2019 году. Так, сам Юнкер может дать отмашку на проект уже после выборов в Германии. Бердин, в свою очередь, не раз заступался за «Северный поток-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель также твердо выступала за реализацию проекта как коммерчески очень выгодного.

К тому же, именно позиция немецкого регулятора Bundesnetzagentur (BNetzA) во многом повлияла на отношение ЕК к «Северному потоку-2». Дело в том, что в марте 2017 года Еврокомиссия обратилась к BNetzA с запросом, в котором просила сообщить ей о законодательстве, которое планируется применять к российскому газопроводу. Тогда немецкий регулятор ответил, что морские части «Северного потока-2» не подпадают под действие Третьего энергопакета ЕС. Соответственно, он не рассматривается как внутренняя часть рыка Евросоюза.

Причем этот принцип уже действует для первого «Северного потока» и для других газопроводов из третьих стран. В этом случае неприменение такого принципа к «Северному потоку-2» могло быть расценено как дискриминация проект.

Сегодня Европейский союз принципиальным образом изменил свою позицию по «Северному потоку-2». ИА REGNUM со ссылкой на материалы The Wall Street Journal писало, что ЕС перестал сопротивляться проекту, хотя на него продолжают оказывать политическое давление ряд стран-членов объединения. В частности, Польша на протяжении всего времени обсуждая газопровода активно пытается вставить палки в колеса «Газпрому». Например, польский регулятор летом 2016 года так и не выдал российской стороне разрешение на прокладку трубопровода.

Однако теперь ЕС вместо тщетных попыток заблокировать строительство газопровода пытается договориться с Россией о том, как успокоить некоторые европейские государства, выступающие против «Северного потока-2». Они, как правило, считают, что газопровод угрожает национальной безопасности, и опасаются повышения энергетической зависимости от России. В ЕК признают, что не одобряют «Северный поток-2» по политическим причинам, однако с юридической точки зрения для этого нет никаких оснований.