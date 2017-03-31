Липецк, 31 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В Липецкой области в уголовном деле в отношении бывшего начальника колонии, подозреваемого во взяточничестве, появился еще один эпизод. Как уже сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено в конце 2016 года в отношении бывшего начальника исправительной колонии и его заместителя.

ru.torange.biz Взятка

По данным следствия, в октябре 2016 года подозреваемый получил от осужденного за мошенничество взятку в виде имущества общей стоимостью более 80 тысяч рублей — беговой дорожки, велотренажера и ноутбука. Взятки передавались через посредника.

Теперь следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 регионального УФСИН России. На этот раз он подозревается получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2016 года он получил от жителя столицы в качестве взятки более миллиона рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство сыну взяткодателя, который отбывал наказание в исправительной колонии.

Новое уголовное дело объединено в одно производство с уже имеющимся. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и собирают доказательственную базу.