Москва, 31 марта, 2017, 17:48 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Программист ИА REGNUM Сергей Старков

В пресс-центре ИА REGNUM прошла вторая конференция RC, результат сотрудничества ИА REGNUM с CompAero — активно развивающейся командой разработчиков интернет-сервисов и мобильных приложений.

Интернет-конференция соединила Москву и Санкт-Петербург и транслировалась на YouTube. Ведущий разработчик ИА REGNUM и идейный вдохновитель проекта Николай Птицын рассказал о разработке сервиса автоматического устранения ошибок интернет-приложений, которое позволит сократить временные затраты на техподдержку системы, а также о создании библиотеки для безопасного переноса баз данных между различными системами.

Михаил Воеводский, директор CompAero, рассказал о «совмещении несовместимого» — как «подружить» веб-приложение с аппаратным обеспечением на примере фискального кассового аппарата и продемонстрировал в прямом эфире достижения на тестовом стенде.

Напомним, в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая конференция нового формата, разработанного ИА REGNUM совместно с CompAero. Подобный формат дружественных встреч дает возможность участникам не просто заслушать доклад, но и задать докладчику вопросы. Постоянная обратная связь со слушателями, в свою очередь, позволяет полнее раскрыть тему и максимально подробно в сжатые сроки донести информацию.