Ярославль, 31 марта, 2017, 16:53 — ИА Регнум. В Ярославской области бороться с лесными пожарами поможет новая оптическая система локации дыма и раннего обнаружения возгораний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Антон Голицын ИА REGNUM Лес в Ярославской области

Использование этой системы даст возможность в автоматическом режиме обнаруживать лесные пожары в радиусе до 30 километров. Четыре видеокамеры установят на вышках сотовой связи в наиболее пожароопасных зонах Большесельского, Переславского, Ростовского и Рыбинского районов. Информация будет поступать в лесную охрану.

Площадь лесов занимает половину территории Ярославской области — около 1,8 миллиона гектаров. За последние три года на территории лесного фонда зарегистрировано 129 пожаров на общей площади 349,1 га, в том числе в 2016 году — 29 пожаров на площади 37,7 га.

«В 2017 году запланировано строительство более чем 44 километров дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройство и прочистка 3,8 тысячи километров противопожарных минерализованных полос, проведение отжига сухого напочвенного покрова на площади 230 га. Кроме того, будут размещены 400 стендов, благоустроено 243 места отдыха, установлено 25 шлагбаумов» — сообщил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев.